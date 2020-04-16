Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,41’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 394,17 puanlık artışla 96 bin 249,09 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi de 0,42 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
16.04.2020 - 18:21 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,41’lik yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa,
697090 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/697090.aspx
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