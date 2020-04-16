Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,41’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 394,17 puanlık artışla 96 bin 249,09 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi de 0,42 değer kazandı.