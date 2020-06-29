İstanbul Kapalıçarışı'da 6,85 liradan alınan dolar, 6,8520 liradan, 7,7130 liradan alınan euro ise 7,7150 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8560 liradan, euro ise 7,6810 liradan satılmıştı.
Dolar kurunda durum ne? (29 Haziran 2020 döviz kuru)
29.06.2020 - 09:12 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar euro kaç TL? Dolar yükseldi mi? Dolar düşer mi? 1 Euro kaç TL? 29 haziran döviz kuru...
Kaynak: İHA
Etiketler : para,döviz,dolar,euro,
714358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/714358.aspx
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