İstanbul Kapalıçarışı'da 6,85 liradan alınan dolar, 6,8520 liradan, 7,7130 liradan alınan euro ise 7,7150 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8560 liradan, euro ise 7,6810 liradan satılmıştı.