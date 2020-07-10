Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,85’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 985,03 puanlık azalışla 114 bin 808,56 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 22,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi de 1,78 değer kaybetti.
Borsa haftayı düşüşle kapattı
10.07.2020 - 18:21 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,85’lik düşüşle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
717115 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/717115.aspx
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