İstanbul Kapalıçarşı’da 418,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 419 liradan, 2 bin 760 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 781 liradan, 382 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 386 liradan, 2 bin 697 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 717 liradan, bin 349 liradan alınan Yarım Ziynet bin 359 liradan ve 674 liradan alınan Çeyrek Ziynet 679 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor... İşte son durum!
25.07.2020 - 08:42 | Son Güncelleme: 25.07.2020 - 08:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 419 lira oldu.
Etiketler : çeyrek,gram,altın,
720532 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/720532.aspx
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