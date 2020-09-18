19 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 28 kuruş, motorin grubunda 25 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Benzin ve motorine zam geliyor
18.09.2020 - 11:10 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
19 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 28 kuruş, motorin grubunda 25 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : benzin,motorin,zam,
732740 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/732740.aspx
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