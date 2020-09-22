Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,17'lik yükselişle başladı. Endeks, 1,88 puanlık artışla 1.088,91 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
22.09.2020 - 10:19 | Son Güncelleme: 22.09.2020 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, güne yüzde 0,17'lik yükselişle başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul,
733637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/733637.aspx
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