Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,17'lik yükselişle başladı. Endeks, 1,88 puanlık artışla 1.088,91 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı.