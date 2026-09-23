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Ekonomi

TMO'dan üreticilere 2 haftada 3,5 milyar liralık ödeme

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TMO'dan üreticilere 2 haftada 3,5 milyar liralık ödeme
Başlık ResmiTMOdan üreticilere 2 haftada 3,5 milyar liralık ödeme

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 27 Ağustos-8 Eylül döneminde çiftçilere 3 milyar 592 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

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TMO'nun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ürün alım bedeli ödemelerinin sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"27 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde teslim edilen hububat ürün bedeli için 2 milyar 501 milyon lira, 27 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde teslim edilen fındık ürün bedeli için 902 milyon lira, 2-8 Eylül tarihlerinde teslim edilen haşhaş kapsülü ve tohumu için 142 milyon lira, 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde teslim edilen yeşil mercimek ürün bedeli için 47 milyon lira olmak üzere 3 milyar 592 milyon lira bugün itibarıyla üretici banka hesaplarına aktarıldı."

Paylaşımda, ödemesi yapılan üreticilere bu durumun kısa mesajla bildirildiği ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceği vurgulandı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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