Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldığı bildirildi.