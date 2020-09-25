BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldığı bildirildi.
BDDK, bankaların swap ve diğer türev işlem sınırlamalarını esnetti
25.09.2020 - 09:20 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : BDDK,swap kararı,
734328 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/734328.aspx
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