Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 487,80 TL'den alınan gram altın 487,86 TL'den satılıyor.
Gram altın 9 Ekim Cuma günü 487 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altının alış fiyatı 789 TL seviyesinde işlem görürken, 805 liradan satılıyor.
Yarım altının alış fiyatı 1.578 TL seviyesinde değer bulurken, 1.610 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altının alış fiyatı 3.248 seviyesinde işlem görürken, 3.281 liradan işlem görüyor..