Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gitti. Banka, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 16 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltti.
TCMB'den zorunlu karşılık kararı
12.10.2020 - 09:18 | Son Güncelleme: 12.10.2020 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Merkez Bankası,
738296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/738296.aspx
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