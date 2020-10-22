Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,09’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 13,19 puanlık azalışla 1.198,32 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,74, holding endeksi de 1,27 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
22.10.2020 - 18:33 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 18:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 1,09’luk düşüşle tamamladı.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
740927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/740927.aspx
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