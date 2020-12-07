Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,07’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 0,97 puanlık azalışla 1.329,90 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,53 azalırken, holding endeksi de yüzde 0,53 değer kazandı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
07.12.2020 - 18:36 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 18:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,07’lik düşüşle tamamladı.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
751658 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/751658.aspx
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