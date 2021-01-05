Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,39’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 5,87 puanlık azalışla 1.489,56 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 42,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi ise 0,29 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
05.01.2021 - 18:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,39'luk düşüşle tamamladı.
Etiketler : Borsa,
757800 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/757800.aspx
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