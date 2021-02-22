Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,62’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 9,72 puanlık azalışla 1.550,61 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,98 azalırken, holding endeksi ise 0,12 değer kazandı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
22.02.2021 - 18:31 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,62'lik düşüşle tamamladı.
Etiketler : Borsa,
769629 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/769629.aspx
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