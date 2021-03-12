Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hakkari İli, Merkez İlçesinde bulunan ve ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (Kamu Konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. Katında Toplantı Salonunda oluşturulacak komisyon huzurunda satışı yapılacak.
Hakkari'de kamu konutları ihaleyle satışa çıkarıldı
12.03.2021 - 11:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Emlak Müdürlüğü Hakkari'de kamu konutlarını ihale usulü ile satışa çıkardı.
Etiketler : hakkari,
774053 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/774053.aspx
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