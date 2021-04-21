Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,65 artışla 436,64 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 artarak 6.895,29, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 15.195,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74'lük artışla 6.210,55 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3'lük yükselişle 24.161,38 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,05 değer kaybederek 1,203 seviyelerinden işlem görüyor.

Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar, aşılamadaki tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusundaki endişelere rağmen yatırımcılar şirketlerin bilançolarına odaklanarak alım yaptı.