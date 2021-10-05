Türkiye Gazetesi

Haziran ayında yürürlüğe giren ve başvuru süresi 30 Eylül'de sona eren 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılan vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin başvurulara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef müracaat etti. Bugüne kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu alacaklara karşılık 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.

Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım Pazartesi olarak belirlendi. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE AVANTAJLI İNDİRİMLER

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilecek.

Yetkililer, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 ay uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığını belirterek, kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

SGK'dan yapılandırma açıklaması: Merkezlerimiz 23.59'a kadar açık olacak Sosyal Güvenlik Kurumundan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği bildirildi.