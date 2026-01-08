Sanayici zorlu bir yılı geride bırakırken deri ve kürk konfeksiyon ihracatı yüzde 17,2 artış ile 226,6 milyon dolar oldu. İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, Amerika’da her 4 deri ceketten birinin Türkiye’den gittiğini belirterek “Sadece ürün değil enflasyonu da ihraç etmeye çalışıyoruz” dedi.

Ömer Temür / İSTANBUL - Deri sektöründe kan kaybı sürüyor. Geçtiğimiz yıl deri ve deri mamulleri sektörünün ihracatı yüzde 5,3 düşüşle 1,44 milyar dolar olurken umutlar 2026 yılına çevrildi. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları sebebiyle ihracatın düştüğünü, iç pazarın ise daraldığını belirterek, 2026 yılında stabilizasyon beklediklerini söyledi.

Karaca “Sektörümüz 13,9 dolar kilogram başı ihracatla mücevher, savunma ve havacılık sanayi ve hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin ardından en değerli dördüncü sektör oldu. Alt ürün grup bazında da ayakkabı ihracatı yüzde 11,7 düşüş ile 774,8 milyon dolar, saraciye ihracatı yüzde 3,1 artış ile 247,4 milyon dolar, deri ve kürk konfeksiyon ihracatı yüzde 17,2 artış ile 226,6 milyon dolar, mamul deri ve kürk ihracatı yüzde 9 düşüş ile 195 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

ABD’nin deri ceketi Türkiye’den

2021 yılını 566 milyon dolar dış ticaret fazlası ile kapatan sektörün, 2022 yılında 241 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğinin altını çizen Güven Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: Sonraki yıllarda denge negatif yönde değişti ve 2023 yılında 551 milyon dolar dış ticaret açığı verir duruma geldi. 2024 yılını ise 1,1 milyar doların üzerinde bir dış ticaret açığı ile kapattık. 2025 yılında ise Ocak-Kasım dönemi verilerine göre de 1 milyar dolar üzerinde dış ticaret açığı gerçekleşti.

Dünyanın en büyük deri ve kürk ithalatçısı Amerika’ya, üretilen her 4 deri ceketten birinin ihraç edildiğini dile getiren Güven Karaca “AB ülkeleri sektörümüzün toplam ihracatımızda yüzde 40,7’lik payla birinci sırada. AB’yi yüzde 12 pay ile Orta Doğu, yüzde 11,7’lik payla eski Doğu Bloku ülkeleri, yüzde 8,4’lük payla Amerika ülkeleri izledi. En çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında Almanya yüzde 8,2’lik payla ilk sırada, İtalya yüzde 7,2’lik payla ikinci sırada, Irak yüzde 7,1’lik payla üçüncü sırada, ABD yüzde 6,8’lik payla dördüncü sırada bulunuyor” diye konuştu.

ENFLASYON İHRAÇ ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Sektörün ithalata yöneldiğine dikkat çeken Karaca “Dolar son bir yılda TL karşısında yüzde 21,6 değer kazanırken enflasyon yüzde 30,9 olarak gerçekleşti. Bu da bizim rakibimiz olan Asya ülkeleri hatta Avrupa ülkelerinden daha pahalı kalmamıza sebep olarak rekabetçiliğimizi düşürdü. Bu veriler ışığında bakıldığında ihracatçılar olarak sadece ürünümüzü değil faiz ve enflasyonu da ihraç etmeye çalışıyoruz. Ürünlerimiz talep görse de faiz ve enflasyonu satmakta zorlanıyoruz” dedi.

