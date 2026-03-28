Borsa İstanbul’da bir ay aranın ardından gelecek hafta yeni bir halka arz gerçekleşecek. Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketi için 1-2-3 Nisan tarihlerinde talepler toplanacak. “AAGYO” kodu ile işlem görecek Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin hisse fiyatı kaç TL? Halka arza katılacak yatırımcılara kaç lot hisse dağıtılacak? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da jeopolitik risklerin yükselmesiyle birlikte halka arzlara da ara verilmişti. SPK, 4 hafta sonra yeni bir halka arza onay verdi. Bu kapsamda Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketi, Borsa İstanbul için vize aldı.

İnfo Yatırım ve Vakıf Yatırım konsorsiyumunda gerçekleşecek halka arz için gelecek hafta 1-2-3 Nisan tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleşecek.

HALKA ARZ FİYATI KAÇ TL?

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. borsada “AAGYO” kodu ile işlem görecek. Hisse almak isteyen yatırımcılar, banka ya da aracı kurum hesaplarındaki “yeni halka arz” sekmelerinden bu kod ile talepte bulunabilecek. Şirketin bir hissesi 21,10 TL fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Ağaoğlu Avrasya GYO borsaya açılıyor! Fiyatı kaç TL? Kaç lot hisse dağıtacak?

KAÇ LOT DAĞITACAK?

Ağaoğlu Avrasya GYO bu halka arzla 176 milyon adet hissenin satışını planlıyor. Böylece şirketin toplam halka arz büyüklüğünün 3 trilyon 713,6 milyar TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Halka arz edilecek hisselerin %63’ü, yani 110 milyon 880 bin adedi yurt içi bireysel yatırımcılara ayrıldı. Böylece halka arza 500 bin talep gelmesi halinde, yatırımcı başına (4.463 TL tutarında) 221 lot hisse dağıtılabileceği hesaplanıyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREYE?

AAGYO’nun halka açıklık oranı, Borsa İstanbul’da işlem göremeye başladıktan sonra %25,11 olacak. İzahnemade yer alan bilgilere göre şirket halka arz gelirinin %10-15’lik kısmını işletme sermayesi olarak kullanmayı planlarken, %65-70’lik bölümü yeni gayrimenkul yatırımları için ayrılacak. Geriye kalan miktar ise finansal borçların ödenmesinde değerlendirilecek.

