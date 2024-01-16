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    Akaryakıt devinden piyasayı alt üst edecek karar! Shell sevkiyatları süresiz askıya aldı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye'de de binlerce şubesi olan akaryakıt devi Shell, piyasayı altüst edecek bir karara imza attı. Shell, Kızıldeniz üzerinden yaptığı sevkiyatlara ilişkin kararını açıkladı. Petrol şirketi, saldırılar nedeniyle tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldı.

    Akaryakıt devinden piyasayı alt üst edecek karar! Shell sevkiyatları süresiz askıya aldı
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İngiliz enerji şirketi Shell, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik operasyonlarının ardından Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

    AKARYAKIT DEVİ SEVKİYATLARINI SÜRESİZ ASKIYA ALDI

    Yemen’deki İran destekli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları devam ederken, bir şirket daha Kızıldeniz üzerinden yaptığı sevkiyatları askıya aldı. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlerde, petrol şirketi Shell’in saldırılar nedeniyle Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldığı belirtildi.

    Haberlerde, Shell’in söz konusu kararı, gemilerine düzenlenecek bir saldırının bölgede büyük bir petrol sızıntısına neden olabileceği ve gemi mürettebatının güvenliğini sağlamak için aldığı aktarıldı.

    Öte yandan geçtiğimiz ay İngiliz petrol şirketi BP de saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'den yaptığı tüm sevkiyatları geçici olarak durdurma kararı almıştı.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Akaryakıt
    Haberler > Ekonomi > Akaryakıt devinden piyasayı alt üst edecek karar! Shell sevkiyatları süresiz askıya aldı
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