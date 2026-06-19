Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi teknoloji ve sanayi hisselerinin öncülüğünde yüzde 0,63 değer kaybederek günü 14.734 puandan tamamdı. Küresel piyasalarda onsu 4 bin 150 dolar olan altın içeride yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 300 bin liraya geriledi. Merkez Bankası'nın açıkladığı yeni kurlarda ise dolar efektif satış fiyatı 46,42 TL oldu.

Borsa İstanbul'da bugün satıcılı bir seyir hakim oldu. Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde gelen satış baskısını kıramayarak günü ekside tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 116,37 puan ve yüzde 0,78 azalışla 14.710,97 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.657,77 puanı, en yüksek 14.876,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 değer kaybederek 14.734,50 puandan tamamladı.

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BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 107,98 puan ve yüzde 0,63 azalışla 17.019,86 puandan kapandı.

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HİSSELERİN YÜZDE 65'İ KAYBETTİ

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 0,72 ve sanayi endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 65'i geriledi, 5 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Europower Enerji, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTINDA SON DURUM

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 150 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 300 bin lira oldu.

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Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,73, bileşik getirisi yüzde 41,28 seviyesinde gerçekleşti.

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DÖVİZ KURU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,2400, satışta 46,4253 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,2137, satışta 46,3988 lira olarak belirlemişti.

Altın çakıldı, borsada hisselerin üçte ikisi kaybetti! Piyasalarda tedirginlik büyüyor

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1473, sterlin/dolar paritesi 1,3226 ve dolar/yen paritesi 161,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 79,9 dolardan işlem görüyor.

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