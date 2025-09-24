Altında fiyatlar uçtu! Sahtecilik patladı, 225 liraya çeyrek satılıyor

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kıran altın ile 14 yılın zirvesine çıkan gümüş, piyasadaki sahteciliğin artmasının önünü açtı. Düğünlerin vazgeçilmezi olan altında bu yıl sahtecilik de tarihi zirveye ulaşırken, hemen her yıl düğünlerde takılar arasında çıkan sahte çeyreklerin sayısı bu yıl üçe katlandı.

Son dönemde hem vatandaşın hem de yatırımcıların ilgi odağı haline gelen gümüşte de sahtecilikte ciddi bir artış yaşandığı görülürken, gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte gram, çeyrek ya da yarım altınlar düğün sahiplerine de şok yaşatıyor. Gümüş tarafında ise özellikle yatırım dolandırıcılığı yapıldığı görülüyor.

SAHTE ÇEYREK ALTIN 225 LİRA

Rekor üstüne rekor kıran altında iç piyasada gram 5 bin lirayı, çeyrek ise 8 bin 400 lirayı aştı. Yaz boyunca fiyat artışı durdurulamayan altındaki bu hareketlilik nedeniyle sahteye yönelen bazı vatandaşlar sahte çeyrek altını 225 liraya satın aldı.

AJDA BİLEZİKTEN TRABZON SETİNE...

Online platformlarda da satılan sahte altın için web siteleri bile açıldı. "Gerçeğinden ayırt edilemez" başlığıyla satılan sahte altınların kuyumcularda bulunan tüm çeşitleri bulunuyor. Ajda bileziklerden Trabzon setine, hasır kelepçelerden akıtma kolyelere kadar çeşitleri bulunan sahte takıların fiyatları 300 liradan başlayıp 12 bin 500 liraya kadar yükseliyor.

SAHTE TAKI OLAYI PATLADI

Sabah'ta yer alan habere göre altın fiyatlarında artış nedeniyle sahte altının bu yıl patlama yaptığını belirten kuyumcular, "Hemen her yıl takılar arasında 1-2 sahte çeyrek çıkardı. Ancak bu yıl bu sayı üçe dörde katladı" diyor.

ÇİFTLER BOŞANMAYA KADAR GİDİYOR

Sahte altın sadece çeyreklerde değil damat tarafından geline takılan takılarda da boy göstermeye başladığını aktaran bir kuyumcu, şahit olduğu olayı şu ifadelerle anlattı:

"Yaklaşık bir ay önce bir çift altınlarını bozdurmak için geldi. 10 bileziğin ikisi gerçek kalan 8'i sahte çıktı. Bir anda çift kavga etmeye başladı. Öğrendiğimize göre gelin 10 bilezik istemiş aile de ancak ikisini yapabilmiş kalanını da sahte almış. Olay kuyumcuda patlak verince bir anda büyük kavga çıktı. Öğrendik ki olay büyümüş ve çiftler bu nedenle ayrılmış."

GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR

Sahte altınla gerçek altının bir vatandaş tarafından ayırt edilmesinin çok zor olduğunu aktaran kuyumcular, "Takı töreni ya kurdeleye oluyor ya da bir sepete atılıyor. Gelin ve damat takılan altını görse dahi gerçek mi sahte mi ayırt edemez. Bu ancak kuyumcuya geldiğinde ortaya çıkar. O nedenle vatandaşın yapabileceği bir şey yok" diyor. Bu tür sahte altın satan sitelerin çok fazla arttığına dikkat çeken kuyumcular, "Devlet belki bu siteleri kapatabilir ya da bir çalışma yapabilir. Çünkü altın fiyatları arttıkça bu tür sahte takı olayı daha da artacak" diye konuşuyor.

Gümüş piyasasında ise özellikle yatırım amaçlı talebi kötüye kullanan bazı sitelerde vatandaş sahtecilikle karşı karşıya kalıyor.