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    Bankadan para gönderecekler dikkat! EFT ve FAST işlem ücretlerine yeni yıl zammı geldi

    Bankadan para gönderecekler dikkat! Yeni yılla zam gelen birçok kaleme bankalar arası para transfer işlemleri de eklendi. Bankalar, EFT ve FAST işlem ücretlerine zam yaptı.

    Bankadan para gönderecekler dikkat! EFT ve FAST işlem ücretlerine yeni yıl zammı geldi
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni yılda vergi, harç ve cezaların ardından birçok kaleme zam gelmeye devam ediyor. Son olarak bankalar arası para transferi ücretlerine zam geldiği öğrenildi.

    PARA TRANSFERİNE ZAM GELDİ

    Birçok kişi banka üzerinden ETF veya FAST yöntemlerle para transferi gerçekleştiriyor. Bazı bankalar bu işlemler için müşterilerinden masraf alıyor. Bankalar yeni yılda havale, EFT ve FAST işlemlerinden alınan ücretlere zam yaptı. Müşterilerine yeni ücret tarifelerini mail yoluyla duyurdu. Yeni fiyatların şubat ayından itibaren olacağı belirtildi.

    TAVAN ÜCRET ENFLASYON ORANINDA ARTTI

    Havale, EFT ve FAST ücretleri her sene, önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre güncelleniyor. Buna göre, havale, EFT ve FAST için tavan işlem ücreti ve matrahlar yüzde 64,77 oranında artırıldı.

    Özel bir bankadan yapılan açıklamaya göre;

    • Mobil şube ve internet bankacılığı kanallarından 0-4.300 TL tutarındaki FAST ve EFT transferlerinden 4,22 TL işlem ücreti,
    • 4.300,01-211.100 TL tutarındaki EFT’lerden 8,44 TL işlem ücreti,
    • 211.100 TL’den fazla EFT’lerden ise 105,52 TL işlem ücreti 

    Havale ücreti ise;

    • 0-4.300 TL için 2,11 TL,
    • 4.300,01 - 211.100 TL için 4,22 TL,
    • 211.100,01 TL ve üstü için 52,76 TL işlem ücreti alınacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BankaFast
    Haberler > Ekonomi > Bankadan para gönderecekler dikkat! EFT ve FAST işlem ücretlerine yeni yıl zammı geldi
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