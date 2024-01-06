Bankadan para gönderecekler dikkat! EFT ve FAST işlem ücretlerine yeni yıl zammı geldi

6 Ocak 2024 20:08 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 20:08

Yeni yılda vergi, harç ve cezaların ardından birçok kaleme zam gelmeye devam ediyor. Son olarak bankalar arası para transferi ücretlerine zam geldiği öğrenildi.

PARA TRANSFERİNE ZAM GELDİ

Birçok kişi banka üzerinden ETF veya FAST yöntemlerle para transferi gerçekleştiriyor. Bazı bankalar bu işlemler için müşterilerinden masraf alıyor. Bankalar yeni yılda havale, EFT ve FAST işlemlerinden alınan ücretlere zam yaptı. Müşterilerine yeni ücret tarifelerini mail yoluyla duyurdu. Yeni fiyatların şubat ayından itibaren olacağı belirtildi.

TAVAN ÜCRET ENFLASYON ORANINDA ARTTI

Havale, EFT ve FAST ücretleri her sene, önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre güncelleniyor. Buna göre, havale, EFT ve FAST için tavan işlem ücreti ve matrahlar yüzde 64,77 oranında artırıldı.

Özel bir bankadan yapılan açıklamaya göre;

Mobil şube ve internet bankacılığı kanallarından 0-4.300 TL tutarındaki FAST ve EFT transferlerinden 4,22 TL işlem ücreti,

4.300,01-211.100 TL tutarındaki EFT’lerden 8,44 TL işlem ücreti,

211.100 TL’den fazla EFT’lerden ise 105,52 TL işlem ücreti

Havale ücreti ise;