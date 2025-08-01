Bitcoin durdu, altcoinler koştu! Temmuzda en çok yükselen kriptolar...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimlerinde temmuz işlemleri dikkat çeken primlere sahne oldu. Piyasa değeri en yüksek ilk 10 kriptoya bakıldığında, temmuz getirileri şöyle gerçekleşti:

1-Ethereum: %48,76

2-Ripple: %35,09

3-SUI: %30,14

4-Cardano: %29,12

5-Dogecoin: %26,97

6-Binance Coin: %19,24

7-Solana: %11,18

8-TRON: %16,93

9-Bitcoin: %8,00

10-Hyperliquid: %3,16

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Piyasanın ikinci büyüğü Ethereum %50’ye yaklaşan primle dikkat çeken bir yükselişe imza attı.

-En büyük kripto Bitcoin ise geçen ay %8 gibi daha düşük bir getiri ile listenin son sıralarında yer aldı.

-Genel anlamda altcoinlerin hareketlendiği ve BTC’nin geride kaldığı bir dönem yaşandı.

4 TRİLYON DOLARLIK REKOR!

Temmuz ayında kripto piyasalarda dikkat çeken gelişmeler de yaşandı. Tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ay ortasında kısa bir süre için de olsa 4 trilyon doları aştı. Kurumsal talebin hızlanması ve ABD'deki yasal düzenlemelerin etkisiyle, kripto paralarda ciddi primler yaşandı.

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ABD’DE 3 TASARIYA VİZE

Geçen ay ABD Temsilciler Meclisi ilişkin 3 yasa tasarısına da onay vermişti. Bu kapsamda;

1-Dijital varlıklar için belirsizlikler giderilerek kurallar getirilecek. Sektörün büyümesi teşvik edilecek.

2-Stabilcoinler için düzenleyici çerçeve oluşturulacak. Şeffaflık ve hesap verebilirlik artacak.

3-ABD Merkez Bankasının ise dijital para ihraç etmesinin önüne geçildi.

KREDİ KARTI İLE KRİPTO ALIMI!

ABD’de ‘GENIUS Yasası’ olarak bilinen bu düzenlemelerin ardından, JP Morgan ve Coinbase tarafından önemli bir anlaşma da hayata geçiriliyor. Artık kredi kartıyla da kripto varlık alımı mümkün olacak. JP Morgan, müşterilerinin, kredi kartları ile Coinbase cüzdanlarına para yatırmalarına ve kripto para satın almalarına izin erecek. Kredi kartında biriken para puanlar da stabilcoin’e dönüştürülecek ve bu yolla da kripto para alımı yapılabilecek.