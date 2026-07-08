Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki düşüşün eksi yüzde 2 eşiğini aşmasının ardından açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralını" devreye aldı. Tedbir, gün sonuna kadar BISTECH Alım Satım Sistemi'nde otomatik olarak uygulanacak.

Borsa İstanbul'da pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı uygulanmaya başlandı. Borsa İstanbul A.Ş.'nin KAP'a yaptığı açıklamaya göre kurum, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.43.58 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin eşik değeri aşması nedeniyle tedbir kararı aldı.

Endeks değerindeki düşüşün eksi yüzde 2 eşiğini aşmasının ardından piyasada yeni işlem kuralları devreye girerken, yukarı adım kuralı da uygulanmaya başlandı.

Borsa İstanbuldan yukarı adım kuralı!

YATRIMCILARIN KURALA UYMASI ZORUNLU

Yatırımcıların ilgili paylarda gerçekleştirecekleri açığa satış işlemlerinde bu kurala uyması zorunlu hale geldi. Belirlenen yüzde 2'lik eşik değerin aşılması, piyasa dinamiklerinde kısa süreli bir düzenleme ihtiyacını ortaya çıkardı. Açığa satış işlemlerine ilişkin bu kural, gün sonuna kadar BISTECH Alım Satım Sistemi'nde otomatik olarak yürürlükte kalacak.

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