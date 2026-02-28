Ocak ayında %22,88 prim yapan Borsa İstanbul endeksi, şubatta da rekor denemesinin ardından kâr satışlarına yöneldi ve yılın ikinci ayında %-0,87 geriledi. BİST 100 kapsamında işlem gören şirketlere bakıldığında, 1 hissedeki primin %87’yi aştığı görüldü. Ereğli Demir Çelik, Vakıfbank ve Halkbank da en çok yükselen hisseler arasında yer aldı. İşte borsada şubat ayında en çok yükselen ve düşen hisseler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 2026 yılına hızlı bir başlangıç yapmış ve ocak ayında %22,88 gibi son yılların en yüksek aylık primine imza atmıştı. Endeks ocak ayını 13.838 puandan tamamladı ve tüm zamanların aylık kapanış rekoruna imza attı.

ŞUBATTA SOLUKLANMA

Hızlı yükselişin ardından dikkatler şubata çevrilmişti. Endeks, bu ayın ilk 3 haftasında da yükseliş trendinde hareket ederek 14.532 ile tarihi zirvesini test etti. Ayın son haftasında gelen kâr satışları sonrası şubat kapanışı 13.717’den gerçekleşti. Böylece BİST 100 şubatta %-0,87 geriledi.

PİYASADA BEKLENTİLER

Ocak ayında bilanço beklentileri, TCMB’nin faiz indirimi, risk priminde gerileme ve yoğun yabancı ilgisi ile borsanın ivmelendiğini belirten analistler; şubatta açıklanan ocak ayı enflasyonunun beklentiyi açtığını belirterek, gelecek hafta açıklanacak şubat TÜFE ve 12 Mart TCMB faiz kararının önemli olduğunu vurguluyor.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, borsada hızlı gerçekleşen yükselişin ardından kâr satışlarının da normal karşılanması gerektiğini belirterek, “Kısa vadede 5 ve 22 günlük ortalamaların da buluşma noktası olarak öne çıkan 14.000 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 13.500 ana destek” yorumunda bulunuyor.

ŞUBATTA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu arada BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında şubat ayında en çok prim yapan ilk 10 hisse şöyle sıralanıyor:

-DSTKF: 1,497,00 TL (%87,13)

-KUYAS: 73,60 TL (%36,42)

-SKBNK: 12,20 TL (%33,48)

-MAGEN: 49,76 TL (%20,48)

-ASTOR: 188,00 TL (%17,65)

-TRMET: 168,80 TL (%17,63)

-EREGL: 32,66 TL (%15,90)

-TRENJ: 121,90 TL (%12,87)

-VAKBN: 41,08 TL (%12,55)

-HALKB: 49,00 TL (%12,44)

Yine BİST 100 kapsamında bu ay en çok değer kaybeden ilk 10 hisse ise şunlar oldu:

-KLRHO: 310,00 TL (%-47,46)

-PASEU: 121,30 TL (%-18,32)

-GESAN: 46,14 TL (%-16,79)

-RALYH: 156,50 TL (%-16,62)

-TUKAS: 2,43 TL (%-16,21)

-EUPWR: 35,32 TL (%-14,89)

-GLRMK: 167,50 TL (%-14,01)

-TTRAK: 511,00 TL (%-13,76)

-EGEEN: 6,572,50 TL (%-11,30)

-OYAKC: 24,50 TL (%-11,23)

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.



