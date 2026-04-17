Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi son kapanışını 14.201 puandan yaparak, nisan ayında %11 primle yoluna devam ediyor. Gelecek hafta içeride 2 gündem maddesi takip edilecek. Bu kapsamda 22 Nisan Çarşamba günü TCMB’nin faiz kararı beklenirken, ilk çeyrek bilançoları da gelmeye başlayacak. Ekonomist Tuncay Turşucu; enerji, bankacılık, sigorta, kira geliri olan GYO’lar ve gıda perakendecilerinden iyi sonuçlar gelebileceğini öngördü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 16 Nisan işlemlerinde %-0,36 gibi sınırlı bir oranda değer kaybetti ve 14.201 puandan kapanış yaptı. Nisan ayında ise %11 gibi yüksek bir primle yoluna devam eden borsada, Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra gelecek hafta 2 gündem maddesi de takip edilecek. Bu kapsamda 22 Nisan Çarşamba günü TCMB’nin faiz kararı beklenirken, ilk çeyrek bilançoları da gelmeye başlayacak.

İlk olarak Türkiye Sigorta, Arçelik, TAB Gıda gibi şirketlerin gelecek hafta finansal sonuçlarını duyurması bekleniyor.

ATEŞKES BEKLENTİLERİ

Borsadaki iyimserlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Tuncay Turşucu, “Sadece Türkiye'de değil, ABD ve Avrupa endekslerinde de toparlanmalar veya rekorlar görünüyor. Piyasalarda savaşın daha da kötüleşmeyeceğine dair bir fiyatlama isteği var. Ateşkes görüşmeleri ve iletişim kanallarının açık olması ılıman havayı güçlendiriyor” diye konuştu.

Borsada bilançolar başlıyor! Uzman isim öne çıkacak sektörleri açıkladı

BİLANÇOLAR VE BORSA

Borsada ilk çeyrek bilanço döneminin yaklaştığına da değinin Tuncay Turşucu, “Burada da hisse bazlı hareketlilikler ve güçlü kâr beklentileri piyasaya destek olabilir. Endekste 14.500 seviyesi kritik bir zirve olarak görülüyor. Bu seviyenin üzerine yerleşilmesi durumunda yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Aşağıda ise 13.700 ve 13.400 destek seviyeleri takip ediliyor” dedi.

BU SEKTÖRLERE DİKKAT

Bilanço döneminde dikkat edilmesi gereken sektörlere de değinen Tuncay Turşucu, “Enerji sektöründe hidroelektrik santralleri olan, döviz geliri (YEKDEM) elde eden ve dağıtım yapan şirketlerin bilançolarının olumlu gelmesi beklenmektedir. Uzun vadede faizde düşüş beklentisiyle, bankalardaki geri çekilmeler de fırsat olarak görülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

SİGORTA VE PERAKENDE

Sigorta sektöründe enflasyon üzeri büyüme ve yüksek portföy büyüklüğü nedeniyle 3 ve 6 aylık sonuçların güçlü olmasının beklendiğini aktaran Tuncay Turşucu; gıda perakendecilerinin de hızlı nakit döngüleri ve iş modelleri ile güçlü sonuçlar açıklayabileceğini, GYO’larda ise kira geliri yüksek olan şirketlerden iyi sonuçlar alınabileceği görüşünü paylaştı.

