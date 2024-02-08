Borsada endeksi bırak hisse senetlerine bak! İşte izlenecek şirketler

BIST100 endeksinde iki haftalık yükselişin ardından 7 Şubat işlemlerinde yaşanan gerileme “Borsa daha fazla düşer mi” endişesi ile birlikte “Hangi hisseler öne çıkabilir” sorusunu da gündeme getirdi. Borsada 8750-8500 desteklerinin korunması gerektiğini vurgulayan analistler, “Yatırımcılar endeksi satın almıyor, hisse alıyor. Odak noktası bu olmalı. Son dönemde özellikle holding, demir çelik ve sınai sektör hisseleri öne çıkıyor. Bankacılık ise biraz daha geriden geliyor” uyarısında bulunuyor. Son açıklanan bilançolar, son dakika şirket haberleri ve bedelsiz bölünme haberleri ile işte borsada son dakika gelişmeleri…

Türkiye Gazetesi Özel- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 7 Şubat işlemlerinde sınırlı değer kaybı yaşadı. Endekste iki haftalık soluksuz yükselişin ardından dün 8939 zirvesi görülmüştü. O seviyeden gelen kâr satışlarıyla birlikte endeks, yüzde 0,29 gerileme ile 8843 puandan dünü tamamlamıştı. Analistler; TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından bugün verilecek mesajların “rasyonel ekonomi politikalarının devamlılığı” bakımından dikkatle takip edileceğini belirtiyor.

ENDEKSTE BU SEVİYELERE DİKKAT

Borsada 8750-8500 desteklerine dikkat çeken analistler, geri çekilmelerin devamı halinde öncelikle bu seviyelerin korunması gerektiğini belirtiyor. Borsa İstanbul’un, 2024 yılının ilk 5 haftasında dolar bazında dünyanın en iyi performans gösteren piyasası olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Stratejist Işık Ökte, “Aralık ayında 2,52 dolardan kapanış gerçekleştiren BIST100 endeksi, bugün 2,90 doların da üzerini test etti. Orada psikolojik seviye 3,00 dolar ve teknik seviye 3,11 dolar olarak gözüküyor şu anda… Yabancılar, endeks 3,10 dolar seviyesine yaklaştıkça bir miktar realizasyona geçebilirler” diye konuştu.

ENDEKS KADAR, HİSSELER DE ÖNEMLİ

Önümüzdeki süreçte endeksten ziyade, hisse senetlerine odaklanmanın önemine işaret eden Ökte, “Çünkü bir yatırımcı şunun farkında olmalı; siz endeks almıyorsunuz, hisse senedi alıyorsunuz. Yatırımcılar da bu yıl, endeksten pozitif ayrışabilecek hisselere odaklanmalı. Mesela TÜPRAŞ ve Ereğli biraz geride kaldı. Bu tarz hisselere bakmak lazım” ifadelerini kullandı.

BORSADA HANGİ ŞİRKETLER?..

Son haftalarda dolar endeksinde yaşanan artışa dikkat çeken Ökte, Yatırım Finansman kanalında katıldığı programda “Buna bağlı olarak Türkiye’nin CDS risk priminde 275 seviyelerinden 335’e doğru bir hareketlilik izlendi. Bu gelişme, Bankacılık sektör hisselerine para girişini azalttı. Yabancılar şu anda holding hisseleri, demir çelik ve hikâyesi olan hisselere daha çok giriş yapıyor.

Sabancı, Koç ve Alarko Holding, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir, Vestel gibi hisseler burada öne çıktı. Yani bir ayrışma söz konusu. Sınai sektör hisseleri daha iyi performans gösteriyor” tespitinde bulundu.

SON DAKİKA ŞİRKET HABERLERİ

Bülbüloğlu Vinç Sanayi (BVSAN); yurt içinde bir şirketle 352 bin 500 euroluk 3 vinç için sözleşme imzaladı.

E Bebek (EBEBK); geçen ay yurt içinde mağazalar ve internetten satılan toplam ürün sayısının yüzde 8 arttığını ve 6 milyon 845 bin adede yaklaştığını duyurdu.

GIPTA Ofis Kırtasiye; yerli bir şirketten 5 milyon dolarlık sipariş aldığını açıkladı.

Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM); Ankara’da bir onkoloji hastanesi ile 4,9 milyon TL tutarında ürün satış anlaşması imzaladı.

SON AÇIKLANAN BİLANÇOLAR

Anadolu Sigorta 2023 yılında %421,50 oranında artışla, 5 milyar 909 milyon TL net kâr açıkladı. Şirket 2022 yılında 1 milyar 133 milyon TL kâr açıklamıştı. Böylece şirket; son açıklanan bilançolar arasında en yüksek kârlılık oranına ulaşan BİST100 şirketleri arasında yer aldı.

Ensari Deri Gıda Sanayi (ENSRI) ise 198,50 milyon TL kâr açıklayarak, bir önceki yıla göre zarardan kâra geçen şirketler arasında ye aldı.

BİR HİSSEDE YÜZDE 500 BEDELSİZ BÖLÜNME

Bu arada borsada bedelsiz sermaye artırımları da devam ediyor. 8 Şubat işlemlerinde Tuğçelik (TUCLK), 30 milyon TL olan mevcut sermayesini yüzde 500 oranında bedelsiz artıracak. Böylece şirketin sermayesi 180 milyon TL’ye çıkacak. Son kapanışını 76,00 TL’den gerçekleştiren hissede düzeltilmiş pay fiyatı 12,66 TL’ye denk geliyor.