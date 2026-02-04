Borsa İstanbul’da “Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.” şirketinin halka arzı için talepler 5-6 Şubat tarihlerinde toplanacak. “BESTE” kodu ile işlem görecek şirketin hisseleri 14,70 TL’den satışa sunulacak. Halka arzda 54 milyon 578 bin 570 adet hissenin satışı planlanıyor. 500 bin katılım gerçekleşmesi halinde, yatırımcı başına yaklaşık 110 hissenin dağıtılması bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da 2026 yılı sadece rekorlarla değil halka arzlarla da hızlı başladı.

Ocak ayında Meysu Gıda, Z Gayrimenkul Ortaklığı, Formül Plastik, Üçay Mühendislik, Netcard Yazılım ve Akhan Un'un halka arzı gerçekleşti.

Geçen hafta halka arzı onaylanan Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. hisseleri için de talepler bu hafta toplanacak.

HALKA ARZ FİYATI KAÇ TL?

“BESTE” koduyla borsaya gelen şirket hisseleri 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde yatırımcılara sunulacak. Halka arz fiyatı 1 adet hisse için 14,70 TL olarak belirlendi. Bu halka arzda şirket 54 milyon 578 bin 570 adet hissenin satışını planlıyor. Böylece şirketin halka arz büyüklüğünün de yaklaşık 802 milyon TL olması bekleniyor.

KAÇ LOT DAĞITACAK?

Global Menkul Değerler öncülüğünde gerçekleşecek halka arzda herhangi bir yatırımcı grubuna özel pay tahsis edilmezken, “eşit dağıtım” yöntemi uygulanacak. Böylece halka arza yaklaşık 500 bin talep gelmesi halinde yatırımcı başına 110 hisse dağıtılacağı hesaplanıyor. Bu da 1.617 TL’lik bir yatırıma karşılık geliyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREYE?

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. şirketinin bu halka arz ile birlikte %29’u borsaya açılmış olacak. 2025 yılının üçüncü çeyrek döneminde 100 milyon TL brüt kârlılığa ulaşan şirket, halka arz gelirinin tamamını, yeni yatırımlarını hayata geçirmek için kullanacak.

6 GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren İstanbul merkezli şirket, Türkiye’nin 6 bölgesinde güneş santralleri ile enerji üretimi gerçekleştiriyor. Bu santraller şöyle sıralanıyor:

-Bilecik Pazaryeri Güneş Enerji Santrali: 10.106 MW Kurulu Güç

-Kayseri Yahyalı Güneş Enerji Santrali 8.8 MW Kurulu Güç

-Isparta Yalvaç Güneş Enerji Santrali: 7.218 MW Kurul Güç

-Erzurum Aziziye Güneş Enerji Santrali: 13.39 MW Kurulu Güç

-Bitlis Tatvan Güneş Enerji Santrali: 6.146 MW Kurulu Güç

-Erzincan Çalkışla Güneş Enerji Santrali: 4.97 MW Kurulu Güç

