Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Esnafa "7 bin 200 prim günü" müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen genel seçimler öncesi esnafa prim gün sayısı ile ilgili bir vaatte bulunmuştu. Erdoğan, emeklilik için gerekli olan 9 bin olan prim gün sayısının 7 bin 200 güne indirileceğini duyurmuştu.

ERDOĞAN: 1 MİLYON ESNAFIMIZ FAYDALANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN IŞIKHAN MÜJDEYİ VERDİ

Esnafın beklediği müjdeli haber geldi. Ensonhaber'e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan düzenleme için tarih verdi.

Bakan Işıkhan, "9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesi, emeklilik hakkının 25 yıldan 20 yıla indirilmesi... Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaatte bulunmuştu. Bu vaat bizim için emir niteliğinde. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapacağız. İnşallah 2028 yılından önce esnafımıza 7 bin 200 müjdesini sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım." dedi.

"2026'DA NİHAYETE ERDİRMEK İSTİYORUZ"

Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada esnaf derken, esnafın kapsamını değerlendirmemiz lazım. Küçük esnafı mı alacağız, kapsamını iyi yapmamız lazım. Bağ-Kur'lu esnafımızın prim ödeme konusunda zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük, SSK'ya göre. Bu noktada da emeklilerle ilgili olarak 7 bin 200 günü müjdemizi vereceğiz inşallah. Bu konuda çalışmalarımıza başladığımızı ifade edeyim. İnşallah önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmek istiyoruz."