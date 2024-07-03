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Dış ticarette rekor üstüne rekor: İhracat 125 milyar 446 milyon dolara çıktı

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Dış ticarette rekor üstüne rekor: İhracat 125 milyar 446 milyon dolara çıktı
İhracat, İthalat, Haber

Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı, 2024 Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, "2024 yılının ilk yarısında ihracatımız yüzde 2 artışla 125 milyar 446 milyon dolara yükselmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı, 2024 Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

 

  1. 2023 yılında hem hacim hem de değer açısından gerileyen küresel mal ticareti, 2024 yılı başında ılımlı bir toparlanma eğilimi göstermektedir. Dünya ticaret hacmi, 2024 Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 artmıştır. (Kaynak: Hollanda Ekonomik Analiz Bürosu) Toparlanma eğilimine rağmen, küresel ticaret hacmine ilişkin beklentilerin tarihsel ortalamaların oldukça altında kaldığı görülmektedir. Dünya Bankası tarafından Haziran ayında açıklanan rapora göre, küresel mal ve hizmet ticaretinin 2024'te %2,5 ve 2025'te %3,4 oranında artacağı, ancak pandemiden önceki yirmi yılın ortalama oranlarının oldukça altında kalacağı tahmin edilmektedir.
     
    2024 HAZİRAN AYINDA UZUN BAYRAM TATİLİ VE TAKVİM ETKİSİ İLE İHRACAT VE İTHALATTA AZ BİR GERİLEME KAYDEDİLDİ
    Küresel ticarette yaşanan zorlu koşullara rağmen 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ihracatımız %4,5 oranında artış ile 107 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Haziran ayında ise takvim etkisi nedeniyle ihracatta geçici bir düşüş yaşanmıştır. 2024 yılı Haziran ayında 9 günlük bayram tatili yanında, ihracatın düşük gerçekleştiği 5 adet hafta sonu (Cumartesi-Pazar) bulunurken, bayram haftası hariç ihracatın hafta içi en yüksek yapıldığı (Perşembe ve Cuma) iki iş gününün eksik olması, negatif takvim etkisi olarak ortaya çıkmıştır.
     
     
  2. ylelikle, 2024 yılı Haziran ayında ihracatımız %10,6 düşüşle 18 milyar 569 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatta ise aşağı yönlü seyrin devam ettiği görülmektedir. 2024 Haziran ayı ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 azalarak 25 milyar 4 milyon dolar olmuştur. Bu değer, son 32 ayın en düşük ithalat değeridir. (Ekim 2021: 22,2 milyar dolar ithalat) 2024 Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre, %21,4 oranında artışla 6 milyar 434 milyon dolar olmuştur. Bu değer, son 5 ayın en yüksek dış ticaret açığıdır. (Ocak 2024: 6,3 milyar dolar) İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 5,4 yüzde puan azalışla %74,3 olarak gerçekleşmiştir.
     
    2024 YILI İLK ALTI AYINDA İHRACAT ARTMAYA, İTHALAT AZALMAYA, DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEMEYE DEVAM ETMİŞTİR
     
    2024 yılının ilk yarısında ihracatımız %2,0 artışla 125 milyar 446 milyon dolara yükselmiştir. Aynı Ocak-Haziran döneminde ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,5 azalışla 168 milyar 686 milyon dolara gerilemiştir. 2024 yılının ilk yarısında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,5 azalarak (18,1 milyar dolar azalış) 43 milyar 240 milyon dolara gerilemiştir. 2024 Ocak-Haziran döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 7,6 puan artışla %74,4'e yükselmiştir.
     

Dış ticarette rekor üstüne rekor: İhracat 125 milyar 446 milyon dolara çıktı - 1. Resim

Dış ticarette rekor üstüne rekor: İhracat 125 milyar 446 milyon dolara çıktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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