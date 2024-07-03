Dış ticarette rekor üstüne rekor: İhracat 125 milyar 446 milyon dolara çıktı

ylelikle, 2024 yılı Haziran ayında ihracatımız %10,6 düşüşle 18 milyar 569 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatta ise aşağı yönlü seyrin devam ettiği görülmektedir. 2024 Haziran ayı ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 azalarak 25 milyar 4 milyon dolar olmuştur. Bu değer, son 32 ayın en düşük ithalat değeridir. (Ekim 2021: 22,2 milyar dolar ithalat) 2024 Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre, %21,4 oranında artışla 6 milyar 434 milyon dolar olmuştur. Bu değer, son 5 ayın en yüksek dış ticaret açığıdır. (Ocak 2024: 6,3 milyar dolar) İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 5,4 yüzde puan azalışla %74,3 olarak gerçekleşmiştir.
2024 YILI İLK ALTI AYINDA İHRACAT ARTMAYA, İTHALAT AZALMAYA, DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEMEYE DEVAM ETMİŞTİR
2024 yılının ilk yarısında ihracatımız %2,0 artışla 125 milyar 446 milyon dolara yükselmiştir. Aynı Ocak-Haziran döneminde ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,5 azalışla 168 milyar 686 milyon dolara gerilemiştir. 2024 yılının ilk yarısında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,5 azalarak (18,1 milyar dolar azalış) 43 milyar 240 milyon dolara gerilemiştir. 2024 Ocak-Haziran döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 7,6 puan artışla %74,4'e yükselmiştir.