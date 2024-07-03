Dış ticarette rekor üstüne rekor: İhracat 125 milyar 446 milyon dolara çıktı

2023 yılında hem hacim hem de değer açısından gerileyen küresel mal ticareti, 2024 yılı başında ılımlı bir toparlanma eğilimi göstermektedir. Dünya ticaret hacmi, 2024 Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 artmıştır. (Kaynak: Hollanda Ekonomik Analiz Bürosu) Toparlanma eğilimine rağmen, küresel ticaret hacmine ilişkin beklentilerin tarihsel ortalamaların oldukça altında kaldığı görülmektedir. Dünya Bankası tarafından Haziran ayında açıklanan rapora göre, küresel mal ve hizmet ticaretinin 2024'te %2,5 ve 2025'te %3,4 oranında artacağı, ancak pandemiden önceki yirmi yılın ortalama oranlarının oldukça altında kalacağı tahmin edilmektedir.

2024 HAZİRAN AYINDA UZUN BAYRAM TATİLİ VE TAKVİM ETKİSİ İLE İHRACAT VE İTHALATTA AZ BİR GERİLEME KAYDEDİLDİ

Küresel ticarette yaşanan zorlu koşullara rağmen 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ihracatımız %4,5 oranında artış ile 107 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Haziran ayında ise takvim etkisi nedeniyle ihracatta geçici bir düşüş yaşanmıştır. 2024 yılı Haziran ayında 9 günlük bayram tatili yanında, ihracatın düşük gerçekleştiği 5 adet hafta sonu (Cumartesi-Pazar) bulunurken, bayram haftası hariç ihracatın hafta içi en yüksek yapıldığı (Perşembe ve Cuma) iki iş gününün eksik olması, negatif takvim etkisi olarak ortaya çıkmıştır.