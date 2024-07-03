ÖTV zammı belli oldu! Benzin, motorin, oto gaz ve sigara fiyatlarında büyük artış olacak

Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin açıklanmasıyla sigara ve akaryakıta gelecek olan ÖTV zammı belli oldu. Buna göre sigaraya 5 lira, benzine 1.90 lira, motorine 1.93 lira, oto gaza ise 68 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

TÜİK, haziran ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi. Böylece sigara ve akaryakıta gelecek olan ÖTV zammı da belli oldu.

SİGARAYA 5 LİRA ZAM GELİYOR

ÖTV artışıyla sigaradan alınan maktu vergi tutarı 4,80 liradan 5,74 liraya yükseldi. Yani bir paket sigaranın maktu vergi oranı 0,94 kuruş artmış oldu. Bunun sigara fiyatlarına 5 lira zam olarak yansıması bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN VE OTO GAZA ÖTV ZAMMI NE KADAR?

6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 19,49 artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına gelen ÖTV zammı da belli oldu. Buna göre benzin ve motorine yaklaşık 2 liralık zam bekleniyor. Benzindeki fiyat artışının 1.90, mazottaki fiyat artışının 1.93, LPG'deki fiyat artışının ise 68 kuruş olması bekleniyor.