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ÖTV zammı belli oldu! Benzin, motorin, oto gaz ve sigara fiyatlarında büyük artış olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ÖTV zammı belli oldu! Benzin, motorin, oto gaz ve sigara fiyatlarında büyük artış olacak
Tüi̇k, Yi̇-Üfe, Ötv, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin açıklanmasıyla sigara ve akaryakıta gelecek olan ÖTV zammı belli oldu. Buna göre sigaraya 5 lira, benzine 1.90 lira, motorine 1.93 lira, oto gaza ise 68 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

TÜİK, haziran ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi. Böylece sigara ve akaryakıta gelecek olan ÖTV zammı da belli oldu.

SİGARAYA 5 LİRA ZAM GELİYOR

ÖTV artışıyla sigaradan alınan maktu vergi tutarı 4,80 liradan 5,74 liraya yükseldi. Yani bir paket sigaranın maktu vergi oranı 0,94 kuruş artmış oldu. Bunun sigara fiyatlarına 5 lira zam olarak yansıması bekleniyor. 

BENZİN, MOTORİN VE OTO GAZA ÖTV ZAMMI NE KADAR?

6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 19,49 artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına gelen ÖTV zammı da belli oldu. Buna göre benzin ve motorine yaklaşık 2 liralık zam bekleniyor. Benzindeki fiyat artışının 1.90, mazottaki fiyat artışının 1.93, LPG'deki fiyat artışının ise 68 kuruş olması bekleniyor. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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