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Haberler > Ekonomi > Engelli, yaşlılık ve evde bakım aylıkları arttı! İşte yeni ücretler...

Engelli, yaşlılık ve evde bakım aylıkları arttı! İşte yeni ücretler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Engelli, yaşlılık ve evde bakım aylıkları arttı! İşte yeni ücretler...

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur zam oranı yüzde 19,31 oldu. Memur zammıyla birlikte yaşlılık aylığı, engelli aylığı, ve evde bakım desteği de arttı. İşte yeni ücretler...

Türkiye İstatistik Kurumu, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği haziran ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Buna göre geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 1.64 artarken, yıllık bazda yüzde 71.60 oldu. Böylece emekliye yüzde 24,73, memurlara ise yüzde 19,31 zam yapılacak. 

YAŞLILIK, ENGELLİ, EVDE BAKIM AYLIĞI ZAMLANDI

Memur zammıyla birlikte birçok kalemde artış oldu. Memur zammı, maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için yaşlılık aylığı, engelli aylığı, ve evde bakım desteği alanların ödemeleri de arttı.

YENİ ÜCRETLER NE KADAR? 

Peki yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ne kadar oldu? İşte yeni ücretler... 

Engelli aylığı: 3 bin 338 TL
Yaşlılık aylığı: 4 bin 180 TL
Evde bakım parası: 9 bin 77 TL 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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