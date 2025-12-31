Dolar, 2025'in son gününde ne kadar? Yeni rekorlar an meselesi
Dün günü 42,93 lira seviyesinden kapatan dolar, yılın son gününe de yükselişle başladı. Kur, tarihi rekor olan 43,08 seviyesinin altında 42,96'dan işlem görüyor.
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,93'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın üstünde 42,96'dan işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL 50,53, sterlin/TL ise 57,90 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 98,3 seviyesinde seyrediyor.
DOLARDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
ABD Merkez Bankasının yayımladığı toplantı tutanaklarının yetkililer arasındaki görüş ayrılıklarını yansıtması ve faiz indirimlerinin devamının enflasyondaki yavaşlamaya bağlı kalmaya devam ettiğini göstermesinin ardından dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.
PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.