Dolar, euro altın ve Bitcoin güne nasıl başladı?

21 Ocak 2024 09:36 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 09:36

Haftanın yoğun veri gündemi altında piyasalar dalgalandı. Doların değerini gösteren DXY endeksi hafta boyunca yükselerek haftanın son işlem gününde 103 seviyesinin üzerine çıktı. Doların küresel piyasalarda değer kazanması, döviz kurlarının değişmesine ve altın fiyatlarının baskılanmasına neden oldu. Brent petrol Kızıldeniz krizi nedeniyle dalgalı bir seyir izlerken, kripto para piyasası ise spot Bitcoin ETF'nin ardından gerçekleşen kâr satışları nedeniyle geriledi.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Haftaya 30,09 seviyesinde başlayan dolar Cuma günü 30,20 seviyesinden kapandı. Haftalık yükseliş, Merkez Bankası verileri ve küresel piyasalardaki gelişmelerin ardından geldi. Şu anda dolar, alış tarafında 30,1958, satış tarafında ise 30,2053 seviyesinde işlem görüyor.

Yıl başından bu yana ABD'de açıklanan verilerin enflasyonu destekler nitelikte olduğunu anımsatan analistler, bu durumun Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacağına işaret ettiğini dile getirdi. Veriler ve tahvil piyasasındaki satışlar doların değerini artırdı.

Gelişmeler sonrasında Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 47 seviyesine inerken, faiz indirimi yönündeki fiyatlamalar geçen hafta sonundan bu yana yaklaşık 30 baz puan geriledi. Yeni haftada ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin piyasaları etkilemesi bekleniyor.

EURO ECB'NİN FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Avro Bölgesi'nde ise piyasalar yeni haftada Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına odaklandı. Haftaya 32,94 TL seviyesinde başlayan euro, Salı günü 32,77 seviyesine geriledi. Daha sonra toparlanan euro, 32,94 TL'ye yükselerek haftayı kapattı. Şu anda euro, alış tarafında 32,9256, satış tarafında 32,9450 TL'den alıcı buluyor.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2023’te yıllık yüzde 2,9 ile beklentiler doğrultusunda artarken, İngiltere'de ise yüzde 4 artışla beklentileri aştı. Piyasalarda, enflasyon verileri sonrası ECB'nin ilk faiz indirimine nisanda gidebileceği beklentisi nispeten zayıflasa da güçlü duruşunu korudu İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise faiz indirimlerine haziranda başlaması bekleniyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek hafta düzenleyeceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Gelecek hafta Avro Bölgesi'nde salı günü tüketici güven endeksi, çarşamba Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, perşembe ECB'nin faiz kararı ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar, altının ons fiyatında satış baskısının artmasına yol açtı, altının ons fiyatı geçen haftayı yüzde 1 azalışla 2 bin 29 dolardan tamamladı. Ons, haftaya 2 bin 54 dolardan başlamış, gelişmelerin ardından Çarşamba günü 2 bin 6 dolara kadar gerilemişti.

TL'deki değer kaybı nedeniyle gram, çeyrek ve cumhuriyet altınında kayıplar daha az oldu. Gram altın haftaya bin 988 TL seviyesinden başlamadı. Ons altındaki değer kaybının ardından bin 943 TL'ye geriledi. Cuma günü ise yükselerek bin 969 TL seviyesinde kapandı.

Çeyrek ve cumhuriyet altın da benzer bir fiyat hareketi izledi. Çeyrek altın şu anda alış tarafında 3 bin 358 TL, satış tarafında ise 3 bin 445 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet ise, 6 bin 715 TL'lik alış fiyatına, 6 bin 848 TL satış fiyatına sahip.

BITCOIN FİYATI SERT DÜŞTÜ

Geçen hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarını (ETF) onaylamasının ardından 42 bin dolardan 49 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, daha sonra gerçekleşen kâr satışlarıyla 42 bin dolara kadar geriledi.

ABD tahvil piyasalarındaki gelişmeler ve Fed'e yönelik güvercin beklentilerin zayıflaması kripto para fiyatlarını olumsuz etkiledi. Cuma günü uzun süredir koruduğu 42 bin dolar seviyesinin altına inen Bitcoin, 40 bin 400 dolara kadar geriledi. Daha sonra hafifçe toparlanan amiral kripto para şu anda 41 bin 597 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

BRENT PETROL DALGALI SEYREDİYOR

Petrol fiyatları Kızıldeniz'deki krizden etkilenerek dalgalı seyrediyor. Haftaya 77,36 dolar seviyesinde başlayan Brent petrol, Çarşamba günü 75,81 dolara düştü. Cuma günü 78,61 dolar seviyesini gören petrol, haftayı 77,75 seviyesinde kapattı.