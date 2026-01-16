Pandemi döneminde kapanan Park Adana AVM, Adapalm AVM olarak yeniden hayata dönüyor.

ÖMER TEMÜR / İSTANBUL - ECE Türkiye ile Akpolat ailesinin yatırımıyla yıl sonunda kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanan Adapalm AVM, 65 bin metrekare kiralanabilir alanı ve 200’ün üzerinde mağazasının yanı sıra, 8 bin metrekarelik çocuk ve genç eğlence merkezi ve yeme-içme konseptleriyle öne çıkıyor.

Projenin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise 8.000 metrekare alana sahip HUPALUPA olacak. Bu alan, yalnızca Adana’nın değil, tüm Akdeniz Bölgesi’nin en büyük çocuk ve genç eğlence merkezi olarak planlanıyor. Doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 2.000 kişiye istihdam sağlayacak AVM’nin yılda 14 milyon ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.

ECE Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel, Palm AVM ile Adana’nın bölgenin çekim merkezi hâline geleceğini belirterek “Adana maalesef nüfus büyüklüğü, çevre illerle kurduğu güçlü bağ ve artan yatırımlara rağmen, modern ve deneyim odaklı alışveriş merkezi arzı açısından Türkiye ortalamalarının altında kalan bir şehir. Adapalm ile bölgenin çekim merkezi olacak” dedi. Adapalm AVM’nin yatırımcıları Sinan Akpolat ve Seda Akpolat ise Adapalm AVM’nin yanı sıra Mersin’deki Palmcity projesine ek yatırım yaptıklarını, ayrıca iki yılda AVM projesi yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

