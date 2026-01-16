Ece’den Adana’da AVM hamlesi
Pandemi döneminde kapanan Park Adana AVM, Adapalm AVM olarak yeniden hayata dönüyor.
- Adapalm AVM, ECE Türkiye ve Akpolat ailesi yatırımıyla yıl sonunda Adana'da açılıyor.
- 65 bin metrekare kiralanabilir alan ve 200’den fazla mağazaya sahip olacak.
- Akdeniz Bölgesi'nin en büyük çocuk ve genç eğlence merkezi HUPALUPA (8.000 m²) ile öne çıkıyor.
- Doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 2.000 kişiye istihdam sağlayacak ve yılda 14 milyon ziyaretçi hedefliyor.
- Adana'yı modern ve deneyim odaklı bir alışveriş merkeziyle bölgenin çekim merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.
ÖMER TEMÜR / İSTANBUL - ECE Türkiye ile Akpolat ailesinin yatırımıyla yıl sonunda kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanan Adapalm AVM, 65 bin metrekare kiralanabilir alanı ve 200’ün üzerinde mağazasının yanı sıra, 8 bin metrekarelik çocuk ve genç eğlence merkezi ve yeme-içme konseptleriyle öne çıkıyor.
Savunma anlaşması yolda! Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan ittifakı şekilleniyor
Projenin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise 8.000 metrekare alana sahip HUPALUPA olacak. Bu alan, yalnızca Adana’nın değil, tüm Akdeniz Bölgesi’nin en büyük çocuk ve genç eğlence merkezi olarak planlanıyor. Doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 2.000 kişiye istihdam sağlayacak AVM’nin yılda 14 milyon ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.
ECE Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel, Palm AVM ile Adana’nın bölgenin çekim merkezi hâline geleceğini belirterek “Adana maalesef nüfus büyüklüğü, çevre illerle kurduğu güçlü bağ ve artan yatırımlara rağmen, modern ve deneyim odaklı alışveriş merkezi arzı açısından Türkiye ortalamalarının altında kalan bir şehir. Adapalm ile bölgenin çekim merkezi olacak” dedi. Adapalm AVM’nin yatırımcıları Sinan Akpolat ve Seda Akpolat ise Adapalm AVM’nin yanı sıra Mersin’deki Palmcity projesine ek yatırım yaptıklarını, ayrıca iki yılda AVM projesi yapmayı hedeflediklerini bildirdi.