TÜİK’in Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından havale ve EFT ücretlerine zam geldi. Aynı zamanda işlem tutarı basamakları da yükseldi. Yeni ücret tarifesi şubat ayından itibaren geçerli olacak. İşte 2026 tarifesi…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 30,89 oldu.

YÜZDE 30,6'LUK ZAM

Bankaların para transferi işlemlerinde uyguladığı EFT ve havale ücretleri de enflasyon oranı doğrultusunda arttı. 2026 yılı için belirlenen yeni tarifeye göre EFT ücretleri yüzde 30,9 zamlandı. Aynı zamanda işlem tutar basamakları da yükseldi.

Bankaların para transferi işlemlerinde uyguladıkları elektronik fon transferi (EFT) ücretlerine zam yapıldı. Buna göre EFT ve havalede 6 bin 300- 304 bin 800 TL olan basamaklar 8 bin 300- 399 bin TL aralığına yükseltildi.

ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

2026 yılında farklı banka hesaplarına gönderilecek para transferlerinde en alt basamaktaki ücret ise 6,40 liradan 8,37 TL'ye yükseltildi. Yeni tavan ücretler şubattan itibaren geçerli olacak.

2026 yılında EFT ve havalelerden alınacak ücretler ise basamaklara göre şöyle:

8 bin 300 Türk Lirasına (TL) kadar yapılacak para transferlerinde EFT ücreti 8,37 TL olacak.

(TL) kadar yapılacak para transferlerinde 8 bin 300 TL ile 399 bin TL arasında yapılacak işlemlerde ise EFT komisyonu 16,76 TL'ye çıkacak.

arasında yapılacak işlemlerde ise 399 bin TL üstü EFT'lerde ise ücret 209,38 TL olacak.

ENFLASYON YÜZDE 30,89 OLMUŞTU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 artarken 2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul enflasyonun aralıkta aylık yüzde 1,23, yıllık yüzde 37,68 olarak gerçekleştiğini açıklamıştı. Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise aralıkta enflasyon aylık bazda yüzde 2,11, yıllık bazda yüzde 56,14 olarak gerçekleşti.

