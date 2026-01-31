E-ticaret sitelerinden yapılan fiziki altın alışverişlerinde şikâyetler patladı. Uzmanlar sahte ürün, gramaj ve ayar farkı ile boş paket riskine karşı uyarırken, “Ucuz altın yoktur” diyerek tüketicilere önemli çağrılarda bulundu.

e-Ticaret platformları üzerinden yapılan fiziki altın alışverişlerine yönelik tüketici şikâyetleri artarken, sahte ürün, gramaj ve ayar farklılığı, boş paket gönderimi ve fiyat artışı gerekçesiyle sipariş iptali gibi konular öne çıkıyor.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, e-Ticaret’in sağlıklı işlemesi için hem vatandaşların hem de online alışveriş sitelerinin dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “İKO’ya CİMER üzerinden gelen şikâyetlerin yüzde 90’ı internet üzerinden yapılan satışlardan geliyor. Alışveriş yapılan firma ve işletmelerin kuyumcu odaları, dernekler ve ticaret odalarına üyelikleri araştırılmalı, aynı zamanda Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan yetki belgesine sahip olup olmadıkları sorgulanmalıdır” dedi.

"UCUZ ALTIN YOKTUR, MERDİVEN ALTI ÜRETİM VARDIR"

e-Ticaret platformlarında piyasa değerinden düşüğe satılan altınlara her zaman şüpheyle bakılması gerektiğini belirten Atayık, “Ucuz altın yoktur, düşük ayarlı, standart dışı, merdiven altı üretilen altınlar vardır. Sitenin öncelikle güvenilir olup olmadığına, SSL sertifikası olup olmadığına bakılmalıdır. Ayrıca, ilgili satıcının piyasadaki geçmişi, referansları, mesleki üyelikleri araştırılmalı” diye konuştu.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de kargoları teslim almadan önce açma ve kontrol edilme olanağı olmadığını belirterek, “Dolayısıyla kargoyu açtıktan sonra, örneğin satıcı ‘Ben 5 gram gönderdim’, diyorsa 4 gram aldığınızı nasıl ispatlarsınız? Bu kargoların sigortalı geliyor olması lazım. Değerli maden olduğu için sigortalı gelir ama biz prensip olarak altın gibi kıymetli bir madenin online alışverişe konu edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Deniz, kıymetli madenlerin e-Ticaret sitelerinden alınmaması gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: Gelen altının aynı gramda olmaması, farklı ayarda olması veya boş gelmesi gibi durumlarda kargoyu aldıktan sonra eğer kargo sigortalıysa sigorta şirketine haber verilmeli. Gelen ürün sigortalı değilse tüketici daha büyük bir mağduriyete uğrayacaktır.

