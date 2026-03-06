Orta Doğu’da yükselen jeopolitik tansiyon ve petrol fiyatlarındaki artışın ardından aralarında ABD’li JP Morgan ve İspanyol BBVA Research’ın da bulunduğu 9 kurum, bu hafta Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Ağırlıklı beklentiler %25 civarında yoğunlaşıyor. İşte güncel gelişmelerin ardından kurumların enflasyon beklentileri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da yaşanan yüksek gerilim petrol fiyatlarını 85 dolara taşırken, bu gelişme olağandışı bir risk olarak da piyasaların önüne geldi.

Merkez Bankası, geçen ay açıkladığı bu yılın ilk enflasyon raporunda 2026 yıl sonu TÜFE tahmin bandını %15-%21 olarak belirlemişti. TCMB, “2026’da zayıf seyretmesini beklediği” petrol fiyatlarının dezenflasyon sürecine katkı sunacağını öngörmüştü.

JP MORGAN’DAN TAHMİN

Son yaşanan gelişmeler üzerine ise finans kuruluşlarından güncel enflasyon beklentileri gelmeye başladı. JP Morgan, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin ardından 12 Mart’ta TCMB’den faiz indirimi beklentisini geri çekti.

ABD’li banka, yıl sonunda politika faizinin %31 ve yıllık TÜFE’nin %25 olabileceği öngörüsünde bulundu. 2026’da cari açık tahmini de 35 milyar dolar olarak öngörüldü.

Enflasyon için 9 tahmin! Petrol fiyatları nasıl yansıyacak?

8 KURUMUN BEKLENTİSİ

Bu hafta şubat enflasyonu ve jeopolitik gelişmelerin ardından rapor yayımlayan finans kuruluşlarının yıl sonu enflasyon tahminleri ise şöyle:

-İş Yatırım: %25,50

-Alnus Yatırım: %25,29

-Garanti BBVA Yatırım: %25,00

-Akbank: %25,00

-BBVA Research: %25,00

-OYAK Yatırım: %24,80

-Kuveyt Türk Yatırım: %24,10

-Şekerbank: %23,50

PETROL FİYATININ ETKİSİ

Gedik Yatırım tarafından paylaşılan analizde, petrol fiyatlarındaki artışların bugünkü seviyelerde dengelenmesi halinde, mart enflasyonuna %0,3 puanlık katkısının olabileceği aktarıldı.

Analizde “Petrol fiyatlarında %10’luk artışın, enflasyona 6-12 aylık bir vadede dolaylı etkilerle birlikte yaklaşık 1,0-1,5 puanlık yukarı yönlü katkı yapabileceğini tahmin ediyoruz” görüşü aktarıldı.

YUKARI YÖNLÜ RİSKLER

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör ise “Petrol fiyatlarındaki artış hem doğrudan enerji kalemi üzerinden hem de üretim maliyetleri kanalıyla tüketici fiyatlarına yansıyor. Bu çerçevede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri artırabileceğini değerlendiriyoruz. Yıl sonu enflasyon tahminimizi %22,3'ten %24,1'e revize ettik” değerlendirmesinde bulundu.

