TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki çatışmalar dördüncü haftasına girerken; petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması, akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar ve yüksek enflasyon endişeleri küresel ekonomide dengeleri değiştirmeye başladı.

Gelecekte “daha sıkı para politikası” beklentileri ile birlikte ABD başta olmak üzere birçok ülkenin tahvil faizleri yükselişe geçerken, Türkiye’nin de iki yılık gösterge tahvil getirisi %40’ın üzerine yöneldi.

‘MERKEZ’LER BEKLEMEDE

Bu arada geçen hafta ABD, AB, İngiltere ve Japonya gibi merkez bankalarının faiz kararları takip edilirken, hep birinden “bekle-gör” adımı ve temkinli açıklamalar gelmişti.

Önceki hafta da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, jeopolitik risklere dikkat çekerek politika faiz oranını %37 sabit tutma kararı almıştı. Bu arada TCMB, piyasayı koridorun üst bandı olan %40’tan fonlamaya devam ediyor.

KREDİ FAİZLERİ YÜKSELİYOR

Piyasalarda yaşanan bu süreç kredi faizlerine de yansıyor. Tahvil getirilerinin yükselmesi ve daha yüksek orandan piyasanın fonlanması, kredi faizlerinde de yukarı yönlü hareketliliğe sebep oluyor. Bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi faizlerine bakıldığında, bu hafta sadece bir bankada en düşük %3,29’luk oran kaldı. Diğer bankalarda ise oranlar yukarı çekildi.

EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİLERİ

23 Mart 2026 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

Banka En Düşük İhtiyaç Kredisi Oranı (%) Alternatif Bank 3,29 TEB 3,39 QNB 3,39 ING 3,44 Yapı Kredi 3,49 Denizbank 3,61

250 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alındığında 250 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödeme tablosu ise şöyle:

Özellik Değer Kredi Tutarı 250.000 TL Kredi Vadesi 12 Ay Kredi Oranı %3,29 Aylık Taksit 27.068 TL Toplam Geri Ödeme 326.065 TL

KREDİ HACMİ BÜYÜYOR

Bu arada yüksek oranlara rağmen ihtiyaç kredisi hacminde artış dikkat çekiyor. BDDK verilerine göre 13 Mart ile biten haftada ihtiyaç kredisi hacmi 2,31 triyon TL’ye ulaştı. Önceki hafta bu rakam 2,28 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu.



