Fiyatlar yüzde 50 arttı! Hürmüz krizi gübreyi vurdu
Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi, küresel gübre arzında ciddi daralmaya yol açtı.
- Nitatlı gübre arzının %38'i, fosfatlı gübre arzının ise %20'si kesintiye uğradı.
- Toplam gübre tedarikindeki daralma %33'e ulaştı.
- Yıllık 22 milyon tonluk üre ihracatı da büyük ölçüde aksadı.
- Üre fiyatı %50 artarak ton başına 720 dolara, amonyak fiyatları ise %24 artışla 600 dolar sınırına dayandı.
- Kriz, ekim sezonuna denk geldiği için tarımsal üretimde düşüş ve küresel gıda fiyatlarında artış riski taşıyor.
Artan enerji maliyetleriyle birlikte gübre fiyatları da hızla yükseldi. Üre fiyatı kısa sürede yaklaşık yüzde 50 artarak ton başına 720 dolara çıkarken, amonyak fiyatları da yüzde 24 artışla 600 dolar sınırına dayandı. Uzmanlar, ekim sezonuna denk gelen kriz nedeniyle tarımsal üretimde düşüş ve küresel gıda fiyatlarında artış riski bulunduğunu belirtiyor.
