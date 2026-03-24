Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi, küresel gübre arzında ciddi daralmaya yol açtı.

Bölgedeki sevkiyatların durma noktasına gelmesiyle nitratlı gübre arzının yüzde 38’i, fosfatlı gübre arzının ise

yüzde 20’si kesintiye uğradı. Toplam gübre tedarikinde daralmanın yüzde 33’e ulaştığı tahmin edilirken, yıllık 22 milyon tonluk üre ihracatı da büyük ölçüde aksadı.

Artan enerji maliyetleriyle birlikte gübre fiyatları da hızla yükseldi. Üre fiyatı kısa sürede yaklaşık yüzde 50 artarak ton başına 720 dolara çıkarken, amonyak fiyatları da yüzde 24 artışla 600 dolar sınırına dayandı. Uzmanlar, ekim sezonuna denk gelen kriz nedeniyle tarımsal üretimde düşüş ve küresel gıda fiyatlarında artış riski bulunduğunu belirtiyor.

