Ana para riskine girmek istemeyen yatırımcıların tercih ettiği “vadeli mevduat” ve “para piyasası fonları” getirilerinde düşüş hızlandı. 25 Şubat 2026 itibarıyla en yüksek vadeli mevduat oranı %39,5 olarak sunuluyor. Fon getirilerinin mevduat karşılıkları da belli oldu. Son durumda 1 milyon TL yatırımda mevduat mı fon mu daha yüksek getiri vadediyor? Birikim sahipleri nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Riski sevmeyen ve sabit getiriye odaklanan yatırımcıların ağırlıklı tercihleri “vadeli mevduat” ve “para piyasası fonları” olarak öne çıkıyor. Son aylarda faizlerde yaşanan gerileme ile birlikte her iki yatırım aracında da getiriler düştü.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANI

25 Şubat 2026 itibarıyla “vadesiz hesapta para bulundurma şartı” olmaksızın en yüksek vadeli mevduat oranı, sadece bir bankada %39,50 olarak sunuluyor. 32 gün vadede net getiri 28 bin 570 TL olurken, günlük getiri 898,50 TL şeklinde gerçekleşiyor.

Fon mu, mevduat mı? Güncel getiriler ne söylüyor?

EN YÜKSEK FON GETİRİLERİ

25 Şubat’ta para piyasası fonlarının getirilerine bakıldığında ise 1 milyon TL’nin net getirisinde ilk 3 fon şöyle öne çıkıyor:

-MT Portföy Para Piyasası Serbest Fon: Bin 72 TL (Mevduat karşılığı: %47,41)

-Pusula Portföy Para Piyasası Fonu: Bin 60 TL (Mevduat karşılığı: %46,90)

-Tera Portföy Para Piyasası Fonu: Bin 58 TL (Mevduat karşılığı: %46,83)

Güncel rakamlar, para piyasası fonlarının vadeli mevduata göre daha yüksek getiri sunduğunu ortaya koydu. Ancak uzmanlar, her iki kategori için de önemli uyarılarda bulunuyor.

VADELİ MEVDUAT MI?

Uzmanlar, vadeli mevduat ve para piyasası fonlarında ana para riski olmadığını belirterek, “Ancak vadeli mevduatta getiri oranı, hesabın açıldığı gün bellidir. Dolayısıyla piyasadaki muhtemel dalgalanmalar gecelik getirilerde artışa yol açarsa, mevduat oranı baştan sabitlendiği için bundan faydalanamaz” şeklinde konuşuyor.

FIRSATLAR KAÇABİLİYOR!

Öte yandan mevduattaki paranın vade dolmadan çekilmesi halinde, yatırımcı, o güne kadar işleyen getiriden vazgeçmek zorunda kalıyor. Mevduat dışındaki diğer yatırım araçlarında herhangi bir fırsat ortaya çıktığında ise, para belli vadede bağlı olduğu için, bu fırsatlar değerlendirilemiyor.

PARA PİYASASI FONU MU?

Para piyasası fonlarında ise vade ve getiriler günlük olarak hesaplanıyor. Her an nakde dönüş imkânı veriyor. O güne kadar biriken getiri zayi olmuyor.

Uzmanlar, “Para piyasası fonlarında her gün elde edilen getiri ana paraya ekleniyor. Ve bir sonraki gün yeni tutar üzerinden getiri hesaplaması yapılıyor. Burada parayı, portföy yöneticileri işletiyor. Dolayısıyla repo, ters repo, kısa vadeli tahvil gibi araçlarda en yüksek getiriyi kovalıyorlar. Mevduatta genellikle alt sınır bulunuyor. Fonlara ise düşük tutarlarla da giriş yapılabilir” diye konuşuyor.

BUNLARA DİKKAT!

Fon yatırımcısının, mevduat yatırımcısından farklı olarak yönetim ücreti ve işlem saatleri gibi detaylara da dikkat etmesi gerektiğini aktaran uzmanlar, “Piyasa şartlarına göre oranlarda düşüş yaşanırsa, fonun getirisi de gerileyebiliyor. Uzun vadeli mevduat ise düşen faiz ortamında bu anlamda bir koruma sağlayabiliyor” diyor.

