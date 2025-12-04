Garanti BBVA, gençlerin kariyerlerindeki ilk deneyimlerine güçlü hazırlanmaları maksadıyla tasarladığı ‘Kariyerime İlk Adım’ programını hayata geçirdi.

Türkiye’nin dört bir yanından 1.000 gencin kabul edildiği program, gençlerin iş dünyasında beceri geliştirmelerine odaklanıyor.

Program kapsamında katılımcılar; etkili iletişim, yeni nesil satış teknikleri, yapay zekâ farkındalığı, mülakat teknikleri gibi 11 farklı başlıkta eğitim alacak. Katılımcıların profi lleri, programı başarıyla tamamladıktan sonra sahip olacakları sertifika ile birlikte, Kariyer.net iş birliğiyle 6 ay boyunca 100 işveren ile öncelikli olarak paylaşılacak. Katılımın ücretsiz olduğu programa üniversite son sınıf öğrencileri veya son 6 ay içinde mezun olan gençler başvurdu. Bu süre içerisinde Türkiye’nin 72 ilinden 4,500’ün üzerinde başvuru alındı. Programa başvuru yapan öğrencilerin ise yüzde 66’sı kadınlardan oluşuyor.

Gençlere istihdama geçiş desteği! Kariyerime İlk Adım programına 1000 kişi kabul edildi

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, genç işsizliğinin yüksekliğine vurgu yaparak, “Kurumumuzu bir ‘okul şirket’ olarak konumlandırıyor, gençlerin yeteneklerini geliştirebilecekleri alanlar açıyor ve onları geleceğin liderleri olarak yetiştiriyoruz. Anadolu’nun dört bir yanındaki gençlere eşit fırsatlar sunmak, onları iş hayatına güçlü bir adım atacak şekilde desteklemek, Kariyerime İlk Adım Programı’nın temel amacı” dedi.

Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay da müşterilerinin yanı sıra bankanın her dört çalışanından birinin z kuşağından olduğunu ifade ederek, “Teknolojinin hızla ilerlediği, iş yapış biçimlerinin sürekli dönüşüm geçirdiği günümüzde üniversite diploması artık tek başına yeterli değil” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası