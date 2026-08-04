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Ekonomi

Google'dan 200 milyar dolarlık hamle! Nvidia'ya rakip olacak

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Google'dan 200 milyar dolarlık hamle! Nvidia'ya rakip olacak
Fotoğraf Başlığı Googledan 200 milyar dolarlık hamle! Nvidiaya rakip olacak

Google, yapay zeka yarışında vites yükseltti. Teknoloji devi, Anthropic'e yönelik 200 milyar dolarlık finansman modeliyle Nvidia'ya rakip olacak yeni çip ekosistemini kurarken, Broadcom, Apollo, Blackstone ve Morgan Stanley'i de aynı projede buluşturdu.

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Google, tarihin en büyük altyapı finansman modellerinden birini hayata geçirdi. Finans devlerinin yer aldığı projede, ABD merkezli yarı iletken üreticisi Broadcom, alternatif varlık yönetim şirketleri Apollo ve Blackstone ile küresel yatırım bankası Morgan Stanley de bulunuyor. Yapay zeka şirketi Anthropic'e sağlanacak 150 milyar doların üzerindeki yapay zeka çiplerinin satışı için hazırlanan bu dev proje, yaklaşık 200 milyar dolarlık sözleşme ağına dayanıyor. Model, yapay zeka çiplerinin üretiminden veri merkezi yatırımlarına kadar geniş bir finansman yapısını kapsıyor.

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Şirket, Nvidia'ya rakip olmaya hazırlanıyor. ABD merkezli ekran kartı ve yapay zeka çipi üreticisi, veri merkezi ve yüksek performanslı bilgi işlem teknolojileriyle öne çıkan teknoloji şirketi Nvidia'ya rakip olmaya hazırlanan bu dev altyapı, şimdiden teknoloji dünyasının en önemli konu başlıklarından biri oldu.

Googledan 200 milyar dolarlık hamle! Nvidiaya rakip olacak
Başlık ResmiGoogledan 200 milyar dolarlık hamle! Nvidiaya rakip olacak

Projenin merkezinde, Google ile Broadcom'un birlikte geliştirdiği tensör işlem birimleri (TPU) yer alıyor. Daha önce yalnızca Google'ın veri merkezlerinde kullanılan bu çipler artık dış müşterilere de satılırken, şirket Nvidia gibi birçok çip üreticisine rakip olmayı planlıyor. Finansman yükü ise Google, Broadcom ve özel kredi yatırımcıları arasında paylaştırılıyor.

Model kapsamında Apollo ve Blackstone donanımı satın alarak Anthropic'e kiralarken, Morgan Stanley finansman yapısını oluşturuyor. Google ise veri merkezlerine yönelik kira garantileri vererek projeleri destekliyor.

Googledan 200 milyar dolarlık hamle! Nvidiaya rakip olacak
Başlık ResmiGoogledan 200 milyar dolarlık hamle! Nvidiaya rakip olacak

Çiplerin yanı sıra bu sistemi barındıracak veri merkezlerinin finansmanında da kripto madencileri devreye alınıyor. ABD merkezli bitcoin madenciliği ve dijital altyapı şirketi TeraWulf, bitcoin madenciliği ve veri merkezi altyapısı geliştiren Cipher Digital ile yüksek performanslı bilgi işlem ve veri merkezi hizmetleri sunan Hut 8 de projeye dahil olan şirketler arasında yer alıyor.

Google'ın Anthropic'e yönelik yaklaşık 200 milyar dolarlık sözleşmesi nedeniyle önemli bir finansal risk üstlendiği belirtiliyor. Google'ın değişen küresel teknolojilerle birlikte artan rekabet ortamında hayata geçirdiği projelerin toplam büyüklüğü artarken, küresel rekabette iş birliklerini de sürdürmeye devam ediyor.

Analistler ise yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların birkaç büyük teknoloji şirketi ve yapay zeka laboratuvarına bağlı olmasının sektör açısından önemli bir makro risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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