Bursa'nın İznik ilçesinde yetiştirilen kiviler, görenleri şaşırtıyor. 200 gramdan fazla ağırlığıyla alışılmışın ötesine geçen İznik kivileri, artık "meyve" değil rekor ürün olarak konuşuluyor. C vitamini deposu olan ve hasta olanların fazlaca tükettiği kivilere Avrupa'dan da talep yağıyor.

İznik'te yetişen dev kiviler, kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Avrupa pazarının da dikkatini çekmeyi başaran, iri yapısı, yüksek aroması ve kalite standardıyla öne çıkan İznik kivileri için yurt dışından talep yağmaya başladı.

"TALEP İNANILMAZ DERECEDE ARTTI"

Üretici Cumhur Şansal Yalçın, özellikle son dönemde artan grip vakalarının İznik kivisine olan ilgiyi zirveye taşıdığını belirterek, "Kivi bildiğimiz gibi adeta ilaç. C vitamini açısından en zengin meyvelerden biri. Ülkede yaşanan grip salgınıyla birlikte talep inanılmaz derecede arttı. Bu kiviler hem sağlıklı hem de çok güçlü." diye konuştu.

Grip olan ona koştu! Avrupa'nın bile dikkatini çekti... Bu kivilerin tanesi 200 gramdan fazla

İZNİK'TEN AVRUPA SOFRALARINA

Üretici İbrahim Kayalı ise İznik kivisinin artık yerel bir ürün olmaktan çıktığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu kivileri kendi arazilerimizde yetiştiriyoruz. Kocaeli'de iş yerim var, ürünleri oraya sevk ediyoruz. Oradan Türkiye'nin birçok noktasına dağıtılıyor. Talep arttığında ise İznik'teki soğuk hava depolarından doğrudan ihracatçı firmalara gönderiyoruz."

"GERÇEKTEN HAYRET İÇİNDEYİZ"

İznik'te faaliyet gösteren bir buzhane yöneticisi Şakir Çimen, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Çimen "Ben bugüne kadar İznik tarihinde 200 gramın üzerinde kivi görmedim. 200 gram bile çok nadirdi. Şimdi 210-220 gram gelen kiviler var. Gerçekten hayret içindeyiz." dedi.

