HBO Max'in açıkladığı "Yaz Fırsatı" kampanyasına göre, yeni kullanıcılar 229,90 yerine 160,90 TL ödeyerek tüm içeriklere erişebilecekler. 30 Haziran'a kadar geçerli olan kampanyaya yalnızca yeni üyeler yararlanabilecek.

Dünya genelinde milyonlarca aboneye hizmet veren dijital yayın platformu HBO Max, "Yaz Fırsatı" kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında yıllık standart abonelik paketinde yüzde 30 indirim uygulanacak.

69 TL TASARRUF FIRSATI

30 Haziran'a kadar geçerli olacak kampanya çerçevesinde, yeni kullanıcılar yıllık standart abonelik paketine aylık 229,90 TL yerine 160,90 TL ödeyerek erişebilecek. Böylece aboneler aylık bazda yaklaşık 69 TL tasarruf etme imkânı elde edecek. HBO Max tarafından yapılan açıklamaya göre kampanyadan yalnızca yeni üyeler yararlanabilecek. Mevcut aboneler ise indirim fırsatından faydalanamayacak.

HBO Maxten yaz fırsatı! Yeni aboneliklere 69 TL kar

AYNI ANDA İKİ CİHAZDAN İZLEME İMKANI

İndirimli olarak sunulan standart abonelik paketi kapsamında kullanıcılar aynı anda iki farklı cihazdan içerik izleyebilecek. Paket ayrıca Full HD görüntü kalitesi sunarken, 30 adede kadar içeriğin çevrim dışı izlenmek üzere indirilebilmesine de olanak tanıyacak.

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