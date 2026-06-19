HBO Max'ten yaz fırsatı! Yeni aboneliklere 69 TL indirim
HBO Max'in açıkladığı "Yaz Fırsatı" kampanyasına göre, yeni kullanıcılar 229,90 yerine 160,90 TL ödeyerek tüm içeriklere erişebilecekler. 30 Haziran'a kadar geçerli olan kampanyaya yalnızca yeni üyeler yararlanabilecek.
- Kampanya 30 Haziran'a kadar geçerli.
- Yeni kullanıcılar aylık 160,90 TL ödeyerek yıllık standart aboneliğe sahip olabilecek.
- Mevcut aboneler bu indirimden yararlanamayacak.
- Standart abonelik paketi, aynı anda iki farklı cihazdan izleme, Full HD görüntü kalitesi ve 30 içeriğe kadar çevrimdışı indirme imkanı sunuyor.
Dünya genelinde milyonlarca aboneye hizmet veren dijital yayın platformu HBO Max, "Yaz Fırsatı" kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında yıllık standart abonelik paketinde yüzde 30 indirim uygulanacak.
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69 TL TASARRUF FIRSATI
30 Haziran'a kadar geçerli olacak kampanya çerçevesinde, yeni kullanıcılar yıllık standart abonelik paketine aylık 229,90 TL yerine 160,90 TL ödeyerek erişebilecek. Böylece aboneler aylık bazda yaklaşık 69 TL tasarruf etme imkânı elde edecek. HBO Max tarafından yapılan açıklamaya göre kampanyadan yalnızca yeni üyeler yararlanabilecek. Mevcut aboneler ise indirim fırsatından faydalanamayacak.
AYNI ANDA İKİ CİHAZDAN İZLEME İMKANI
İndirimli olarak sunulan standart abonelik paketi kapsamında kullanıcılar aynı anda iki farklı cihazdan içerik izleyebilecek. Paket ayrıca Full HD görüntü kalitesi sunarken, 30 adede kadar içeriğin çevrim dışı izlenmek üzere indirilebilmesine de olanak tanıyacak.