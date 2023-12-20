İngiltere'de enflasyon 2 yılın dibini gördü! "Faiz artışı sürecek"

20 Aralık 2023 11:44 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 11:45

Avrupa Birliği'nden çıkmasının ardından ekonomik sorunlarla boğuşan İngiltere'de toparlanma başladı. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçerek son 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Benzin ve gıda fiyatlarındaki düşüş, yılbaşı öncesinde hane halkının bir miktar rahatlamasını sağladı.

Ülkede tüketici fiyatları Kasım'da bir önceki yıla göre yüzde 3,9 arttı. Bloomberg'e değerlendirmede bulunan analistler, enflasyonun yüzde 4,3 olmasını bekliyordu. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,6 oranında gerçekleşmişti.

Gıda fiyatlarındaki enflasyon, İngiltere'deki hayat pahalılığı krizinin en büyük nedenlerinden biri. Gıda enflasyonu, Haziran 2022'den bu yana ilk kez tek haneli rakamları gördü.

FAİZ ARTIŞI SÜRECEK

İngiltere, son dönemde politika faizini devamlı olarak artırıyor. İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey, yakın zamanda merkez bankasının yüksek faiz politikasına uzun süre devam edeceği mesajını verdi. Ancak yatırımcılar, mesaja rağmen 2024 yılında beş çeyrek puanlık faiz indirimi bekliyor.

Mevcut enflasyon şu anda BOE'nin yüzde 2'lik hedefinin neredeyse iki katı daha fazla.