25 Aralık 2023 16:10 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:13

2023'ün en iyi yatırım araçları arasında gösterilen altında fiyat artışı sürüyor. Yeni yıla sayılı günler kala bin 997 liraya yükselen gram altın, tüm zamanların rekorunu kırdı. Çeyrek altın 3 bin 266 liraya ulaşırken, Cumhuriyet altını da 13 bin 426 liradan alıcı buldu. Ons altın ise, önceki kapanışının hemen altında 2 bin 53 dolar seviyesinde yatay harekete başladı.

2023 ALTININ YILI OLDU

2023'ün ilk yarısında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 40 yılın zirvesine ulaşan enflasyonu dizginlemek için faiz artırımına gitmesiyle altına yönelik talep arttı. Kriz dönemlerinin gözde yatırım aracında rekorlar görüldü. Yılın sonuna doğru Fed'in 2024 yılında 'daha fazla faiz artışı gerekmeyebileceğine' yönelik açıklamalarıyla piyasa daha da hareketlendi. Şu anda küresel piyasalar Mart 2024 itibarıyla Fed'in yüzde 85 ihtimalle faiz indirimine gideceğine bahis yapıyor.

Enflasyon endişelerinin güç kaybetmesi tahvil talebinin artmasına neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yıl içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesini gördü. Şu anda tahvil faizi, senenin son haftasında yüzde 3,90 ile geçen yılki kapanış seviyesinin hemen üzerinde yer alıyor.

Tahvil piyasalarına yönelik talebin artmasıyla altın fiyatı da destek buldu. Ons altın fiyatı tüm zamanların rekoruna doğru hareketini sürdürüyor. Geçen hafta 2 bin 53 dolar seviyesinden kapanan ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde Londra ve New York borsalarının kapalı olması nedeniyle dar bantta hareket ediyor. Teknik açıdan ons altında 2 bin 60 ve 2 bin 55 dolar seviyeleri direnci, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin desteği oluşturuyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altın fiyatındaki yükselişin ardından yatırımcılara açıklamalarda bulunan İslam Memiş, 2024 tahminlerini sıraladı. 'Altında nasıl pozisyon almalıyız?' sorusuna cevap veren Memiş, şunları kaydetti:

"Altın haftayı 2050 doların seviyelerinde kapattı ve bizim belirttiğimiz sınıra doğru bir hareket çiziyor. Buralardan yalnızca uzun vadeli alım düşünenler tercih yapabilir. Al-sat yapmayacaksanız ve yatırımınızı bir süre bekletecekseniz, şu anda altın tarafında zarar etme şansınız yok. 2024 yılında 2400-2500 dolarlık ataklar kaçınılmaz görülüyor.

Bu da gram altın/TL tarafında yeni rekorların kapıda olduğunu göstermekte. Dolar kurunun 2024 yılı ortalaması olarak 35-36 TL seviyelerinde olması beklenirken, yıl sonu için 40 lira tahminleri var. Yani ons 2500'e yükselirken, bir yandan da kur tarafından gelecek artış gram altın için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat sunacaktır. 2 bin 500, 2 bin 700 ve 3 bin lira seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz.

Bu süreçte düşüşler olacak mı? soruları ile karşılaşıyoruz. Elbette her yükselişin ardından bir fiyat dengelemesi yaşanacaktır. Önemli olan bu düşüşlerde panik satışı yapmamak hatta mümkünse birikiminize ilave yapmaktan geçiyor."