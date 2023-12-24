Fahrettin Altun'dan şehitler ve TSK ile ilgili 'kara propaganda' uyarısı

24 Aralık 2023 09:07 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 09:22

Türkiye, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleriyle sarsıldı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen iki ayrı saldırıda 12 askerimiz şehit oldu. Arka arkaya gelen şehit haberleriyle Türkiye yasa boğulurken, terör sempatizanları da sosyal medyada kara propaganda yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada yapılan kara propagandaya karşı bir uyarı mesajı yayımladı. Altun, "Sosyal medyada şehitlerimiz ve silahlı kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içeriklerin paylaşılması ve yayılması, terör örgütlerinin kara propagandasına alet olmak anlamını taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un mesajının tamamı şu şekilde:

DOĞRULANMAMIŞ İÇERİKLERİN PAYLAŞILMASI KARA PROPAGANDAYA ALET OLMAKTIR

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütlerine karşı kahramanca mücadelesine devam etmekte, bölücü hainlere büyük zayiat verdirmektedir. Kapsamlı hava ve kara harekatlarıyla çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmekte, terör örgütüne ait onlarca tesis imha edilmektedir. Silahlı Kuvvetlerimiz büyük bir gayret ve fedakarlıkla bu mücadeleyi sürdürürken, sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içeriklerin paylaşılması ve yayılması, terör örgütlerinin kara propagandasına alet olmak anlamını taşımaktadır.

KİRALIK KATİL SÜRÜLERİNİ YOK EDENE KADAR DEVAM EDECEK

Unutulmamalıdır ki terörün bir amacı da dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetleriyle milli birliği, bütünlüğü, toplumsal moral ve motivasyonu zayıflatmak ve çökertmektir. Terörle topyekûn mücadelenin başarısı, bu dezenformasyona karşı da bilinçli ve sorumlu hareket etmekten geçmektedir. Bu önemli noktadan hareketle, tüm vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarından kahraman Mehmetçiklerimizin vermiş olduğu mücadeleye destek olmalarını, terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup yalnızca resmi açıklamalara itibar etmelerini bekliyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, milli birliğimize ve bütünlüğümüze kast eden bu kiralık katil sürülerini tamamıyla yok edene kadar, son terörist etkisiz hale gelene kadar durmayacak, mücadelemize devam edeceğiz.