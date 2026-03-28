Orta Doğu'daki gerilimin ardından BBVA Research'ten Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir analiz geldi. İspanyol finans kuruluşu, 2026 sonu faiz ve enflasyon tahminini paylaştı.

Orta Doğu'daki savaş tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol 100 doları aştı ve akaryakıt fiyatlarına da zam üstüne zam geldi. Bu durum dünya genelinde enflasyonun yükselmesine neden olurken, BBVA Research'ten Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir rapor geldi.

SAVAŞIN ETKİSİ...

İspanya merkezli finans kuruluşu olan BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde küresel ekonominin 2025’te şoklara rağmen dayanıklılık gösterdiğini ve İran savaşının kısa süreli kalması halinde 2026’da politika desteği ve yapay zeka yatırımlarıyla büyümenin güçlü kalabileceğini belirtti. Kurum, Ortadoğu’daki gerilimlerin daha temkinli bir politika duruşunu gerekli kıldığını vurgularken, çatışmanın süresi ve etkisine bağlı olarak kısa vadede sınırlı parasal gevşeme ve ılımlı mali destek öngörüyor.

İspanyol bankadan Türkiye raporu! 2026 sonu enflasyon ve faiz tahminini açıkladı

ÇATIŞMA UZARSA...

BBVA raporunda, Türkiye'de büyüme şu ana kadar sağlam seyretti, ancak önümüzdeki dönemde yavaşlama bekleniyor. Raporda, "Çatışma ne kadar uzun ve derin olursa, artan dış finansman ihtiyaçlarına bağlı olarak, büyüme üzerinde daha ciddi bir negatif etki yaşanabilir." ifadeleri yer aldı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ İstifa eden memura emeklilik yolu! İsa Karakaş kritik detayları tek tek anlattı

ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNİ

Türkiye'de dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirten kurum, yüksek enerji fiyatları ve arz yönlü faktörlerin iyileşme hızını yavaşlatabileceğini vurguladı. BBVA Research, Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %25 ve politika faizi tahminini %32 olarak korudu.

KUR ÜZERİNDE BASKI OLUŞABİLİR

Rapora göre; yüksek enerji fiyatları, sıkılaşan dış finansman koşulları ile ticaret ve turizme yönelik riskler cari denge üzerinde baskı oluştururken, rezervlerde azalma ve dolarizasyonun da kur üzerinde ilave baskı oluşturabileceği öngörüsüne yer verildi.

